البنك الإسلامي للتنمية يدعم إنتاج الطاقة المتجددة في القمر

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جدة – واس

أكد نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة للشؤون الاقتصادية والتخطيط ، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية القمر ، جعفر أحمد سعيد حساني ، رغبة بلاده في الاستفادة من دعم البنك الإسلامي في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة ، والحد من البطالة وتشغيل الشباب ، بالإضافة إلى دعم قطاعات التنمية الأخرى وبصفة خاصة قطاعي الصحة ، وتطوير الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له أمس ، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حجار، بمقر البنك بجدة ، مشيراً إلى أن جمهورية القمر اعتمدت مؤخراً خطة إستراتيجية جديدة للتنمية ، وأن بلاده تعتبر البنك الإسلامي للتنمية شريكها الأول في التنمية ، مؤكداً الحاجة لاعتماد إستراتيجية مشتركة مع مجموعة البنك لدعم خطط وبرامج التنمية المستقبلية في جزر القمر.

من جانبه رحب معالي رئيس البنك الإسلامي بالتعاون مع جمهورية القمر من أجل المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفق متطلبات الخطة الاستراتيجية الجديدة المعتمدة للتنمية في جزر القمر،

مشيراً إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يديره البنك ، أقر مؤخراً المساهمة في دعم مشروع للتمكين الإقتصادي وتشغيل الشباب خاصة في قطاع الزراعة ، والحد من البطالة في جزر القمر بنحو (7.2) مليون دولار أمريكي