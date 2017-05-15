البنك الإسلامي يدعم تطوير قدرات المعلمين

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جدة – البلاد

وقّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع وزارة التعليم ، مذكرة تفاهم ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وتنص مذكرة التفاهم علي تعاون الطرفين في مجال تطوير ودعم قدرات المعلمين، ونقل التجارب والحلول بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين البنك والوزارة لتنفيذ البرنامج الوطني للمنح الدراسية .

وتهدف المذكرة إلى وضع الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين البنك والوزارة، للمساعدة في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين ، وبموجب هذه المذكرة يتشاور الطرفان ، في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك لدعم جهودهما في مجالات التعليم.

وتتضمن المذكرة التنسيق وتنظيم الندوات العلمية، وورش العمل التي تبحث قضايا التعليم عموماً، والتنسيق والتعاون لترويج دور القطاع الخاص في دعم التعليم ، ودعم جهود الوزارة ، والدول الأعضاء بالبنك في النهوض بقضايا التعليم .