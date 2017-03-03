البنك الإسلامي ينسق لاجتماع مجلس المحافظين السنوي

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جدة – البلاد

ناقش معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار مع ممثلي الأجهزة الحكومية المختلفة خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر البنك في جدة ، الاستعداد للاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي البنك على مستوى وزراء المالية والاقتصاد للدول الإسلامية الأعضاء المقرر انعقاده خلال الفترة من 20 – 22 من شهر شعبان القادم بجدة .

وأشاد الدكتور حجار في كلمته خلال الاجتماع، بجهود الجهات الحكومية، والدور الذي ستقوم به، خلال تقديم التسهيلات المطلوبة لأصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المشاركين في أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي، مُبرزاً مجهودات المملكة وصورتها المشّرفة في دعم العمل الإسلامي المشترك بشكلٍ عام، والبنك الإسلامي للتنمية بشكلٍ خاص، الأمر الذي مكّنه من مواصلة دوره ورسالته الهادفة إلى تنمية الدول الأعضاء ، متمنياً كل التوفيق والسداد لإنجاح أعمال الاجتماع والمواضيع التي سيطرحها .

وأستعرض أمين مجموعة البنك رئيس اللجان المنظمة للاجتماع السنوي 24 الدكتور غسان البابا , مواضيع الاجتماع والشخصيات المشاركة ، فيما قدّم مدير إدارة الخدمات الإدارية رئيس لجنة التنسيق مع الأجهزة الحكومية رحيمي أحمد رحبي ، قائمة اللجان المختصة من البنك ، وطرق التواصل معهم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومجموعة البنك .