البنك الدولي يتوقع زيادة كبيرة في أسعار السلع في 2017

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جدة ــ البلاد

توقع البنك الدولي زيادة كبيرة في أسعار السلع الأولية الصناعية؛ مثل الطاقة والمعادن في عام 2017، وذلك بسبب ندرة المعروض وارتفاع الطلب.

وفي عدد يناير 2017 من نشرته “آفاق أسواق السلع الأولية”، أبقى البنك الدولي دونما تغيير توقعه لأسعار النفط الخام للعام عند 55 دولارا للبرميل، وهي قفزة نسبتها 29% عن مستواها في 2016. وتفترض التنبؤات الخاصة بأسعار الطاقة، أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وغيرهم من منتجي النفط سيلتزمون جزئيا باتفاق على الحد من الإنتاج بعد فترة طويلة من الإنتاج بلا قيد.

ورفع البنك الدولي توقعاته لأسعار المعادن، بزيادة نسبتها 11% من الزيادة البالغة 4% التي تنبأ بها في عدد أكتوبر من النشرة، وذلك بفعل زيادة التراجع في المعروض، واشتداد الطلب من الصين والبلدان المتقدمة.

وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي لنشرة آفاق السلع الأولية: “يبدو أن هبوط أسعار معظم السلع الأولية قد بلغ منتهاه، وأنها في طريقها للانتعاش في 2017. ولكن، إذا طرأت تغيرات على السياسات، فإن هذا المسار قد يتغير”.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية ككل أقل من 1 في المائة عام 2017. وتشير التنبؤات إلى زيادات طفيفة في أسعار الزيوت والبذور الزيتية والمواد الخام، لكن من المتوقع أن تهبط أسعار الحبوب قرابة 3%؛ بفعل تحسن آفاق المعروض.

ومن المرتقب أن تنخفض أسعار المعادن النفيسة 7 في المائة مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن.

ويبين قسم خاص من النشرة كيف أن بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية تضررت بشدة، من جراء تراجع معدل نمو الاستثمار الذي انخفض من 7.1% عام 2010 إلى 1.6% عام 2015.

وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: “يعوق ضعف الاستثمارات – العامة منها والخاصة على حد سواء- مجموعة متنوعة من الأنشطة في بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية وتواجه معظم هذه البلدان تقلُص الحيز المتاح لها على صعيد السياسات لإبطال أثر تراجع نمو الاستثمار، ولذا يجب عليها اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، والنهوض بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين نظام الحوكمة؛ من أجل تحسين آفاق النمو على الأمد الطويل.”