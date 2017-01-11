البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي بسبب ترامب

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خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمى للعام 2017 بنسبة ضئيلة إلى 2.77% بسبب الشكوك المحيطة بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وأوضح البنك فى تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية أن توقعاته الجديدة للنمو الاقتصادي العالمي

في 2017 باتت 2.7% بدلا من نسبة 2.8% التي توقعتها في يونيو الماضي

وأبقى توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي على حالها عند 2.2%.

وقال المشرف الرئيس على إعداد التقرير ايهان كوس : “علينا أن نبقى متنبهين، فكل الأنظار متجهة إلى صانعي السياسات

في الولايات المتحدة والطريقة التى سيحددون بها سياساتهم”.