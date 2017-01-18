البنك الدولي يقدم 450 مليون دولار لليمن

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أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم تقديم منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار دعمًا طارئًا للفئات الأكثر ضعفًا ومعاناة من السكان في جميع المحافظات .

وستمول المنحتان الجديدتان مشروعين يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفًا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية

في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقرًا

كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين .

وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم – وفق ما نقلته وكالة الأنباء

اليمنية الرسمية – إنه من الضروري أن لا يحرم الأطفال من فرص الحصول على التطعيمات الأساسية والمهمة وكذلك التغذية المناسبة .