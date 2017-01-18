البنك الدولي يقدم 450 مليون دولار لمساعدة فقراء اليمن

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قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم الأربعاء :

إن البنك الدولي وافق على تقديم منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار .

لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة من السكان في البلاد.

وذكرت الوكالة أن المؤسسة الدولية للتنمية ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم .

ستقدم المنحتين البالغة قيمتهما 250 مليونا و200 مليون دولار.

وأضافت أن المنحتين ستمولان مشروعين يهدفان إلى دعم النساء والأطفال الأكثر ضعفا.

وتزويدهم بالخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والخدمات الاجتماعية الأساسية.

التي يعتمد عليها ملايين المينيين وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقرا.

ونقلت الوكالة عن محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني:

قوله إن اجتماعات ستعقد بين البنك واليمن خلال الأيام القادمة لبحث آلية توزيع المشاريع على عموم محافظات اليمن.

كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قال في أواخر العام الماضي إن أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليونا لا يستطيعون الحصول على الغذاء بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ 21 شهرا.

كما حذر البرنامج من أن 19 محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 22 تواجه نقصا حادا في الغذاء وعلى شفا المجاعة جراء الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين.

وشن تحالف عسكري بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية على الحوثيين منذ أن أطاحت الجماعة بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا وتوسعت في أنحاء أخرى من البلاد في مارس آذار 2015