دولية

البنك المركزي اليمني يصحح قيمة العملة في بلاده

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو القعدة / 1439 هـ      10 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن البنك المركزي اليمني تدخله المباشر لتصحيح ‏قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ‏عبر ضخه ‏دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق.‏

وقال البنك في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إنه سيقوم بضخ دفعات من العملة ‏الأجنبية لتلبية حاجات السوق وطلبات القطاع التجاري وبما يحقق وقف ‏المضاربات وضمان استقرار الأسعار.‏

وأضاف أن تدخله المباشر يأتي في سياق خطته الشاملة في إصلاح السياسات ‏النقدية وتفعيل أدواتها, مؤكدًا عزمه على إبقاء تدخله المباشر مفتوحًا وتطوير آليات هذا التدخل حتى تعود أسعار ‏الصرف إلى مستوياتها الواقعية.‏

ibrahim

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