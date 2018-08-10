البنك المركزي اليمني يصحح قيمة العملة في بلاده

أعلن البنك المركزي اليمني تدخله المباشر لتصحيح ‏قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ‏عبر ضخه ‏دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق.‏

وقال البنك في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إنه سيقوم بضخ دفعات من العملة ‏الأجنبية لتلبية حاجات السوق وطلبات القطاع التجاري وبما يحقق وقف ‏المضاربات وضمان استقرار الأسعار.‏

وأضاف أن تدخله المباشر يأتي في سياق خطته الشاملة في إصلاح السياسات ‏النقدية وتفعيل أدواتها, مؤكدًا عزمه على إبقاء تدخله المباشر مفتوحًا وتطوير آليات هذا التدخل حتى تعود أسعار ‏الصرف إلى مستوياتها الواقعية.‏