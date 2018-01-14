البنوك السعودية تحذر من مواقع وهمية تروج لوظائف مصرفية

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتقدمين للوظائف من مواقع وهمية للتوظيف يستغلها محتالون يزعمون القدرة على توفير فرص عمل برواتب خيالية مقابل دفع رسوم رمزية.

ودعت إلى أهمية الالتزام بقنوات التوظيف النظامية والمعتمدة وإلى توخي الحذر عند البحث

أو التقدم للوظائف التي يتم الإعلان عنها عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أمين عام اللجنة المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ: «أنه لوحظ انتشار ظاهرة مواقع التوظيف الالكترونية والعديد من شركات الوظائف التي تمارس غالبيتها التلاعب والنصب على الخريجين حيث تلجأ مثل هذه المواقع إلى الاحتيال على المتقدمين سواء عبر الحصول على معلوماتهم الشخصية بغرض ابتزازهم وعائلاتهم خاصة إذا كان المتقدمون من الفتيات، أو عبر طلب مبالغ غير نظامية بحجة رسوم أو مصروفات ليس لها أساس ولا يقرها النظام».