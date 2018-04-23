“البنوك السعودية” تنفي زيادة نسب أرباح التمويل العقاري لمستفيدي الإسكان والعقاري

نفى طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية ، صحة المعلومات الواردة في إحدى التقارير الصحفية المحلية، حيال زيادة البنوك لنسب أرباح التمويل العقاري على مستفيدي برنامج “الدعم السكني” التابع لوزارة الإسكان، ومستفيدي برنامج “التمويل المدعوم” بصندوق التنمية العقارية.

وقال :” إن القطاع المصرفي يفرض نسبة موحدة على أصحاب التمويل العقاري الشخصي، و مستفيدي برامج الإسكان والصندوق العقاري”، وأضاف طلعت حافظ، بأن التقرير الصحفي، أشار إلى معدل الربح السنوي (APR) وقارنها بنسبة الأرباح الثابته (flat)، مؤكداَ بأن هذه المقارنة “غير سليمة” منطقياً، واقتصادياً.

وطالب حافظ ، أفراد المجتمع بشكل عام والخبراء الاقتصاديين والعقاريين على وجه الخصوص، بأهمية تحري الدقة من الجهات المعنية بالأمر عند نشر وتحليل المعلومات للرأي العام.