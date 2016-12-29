البنوك تبدأ تغذية الصرافات بالعملة الجديدة

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الرياض- البلاد

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك، بتغذية جميع أجهزة الصرف الآلي بالعملات الجديدة، اعتبارًا من أمس الأربعاء. فيما قامت البنوك ببرمجة الصرافات لتعريف العملات الجديدة، وقبول إيداع أية عملة من الفئة الجديدة، حال الرغبة في تنفيذ عملية الإيداع.

وقال مصادر: إن عمليات ضخ العملات الجديدة متواصلة، وبدأت بكميات قليلة، تزداد تدريجيًّا مقابل تقديم البنوك للعملات من الإصدارالأخير، الذي سيظل التعامل به متاحًا لسنوات قادمة.

وكانت مؤسسة النقد قد بدأت مؤخرًا في طرح العملة الجديدة بتصميماتها الحديثة، وبفئاتها المختلفة للتداول، كمرحلة أولى يتم استكمالها من جانب البنوك بتغذية نقاط الصرافات للسحب النقدي، تعقبها عمليات الإيداع بالعملة الجديدة.