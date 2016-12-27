البورصة السعودية عند أعلى مستوياتها

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جدة ـــ رويترز

شهدت البورصة السعودية ارتفاعا قويا أمس الإثنين، استجابة لإعلان الميزانية لعام 2017، والتي تتضمن زيادة في الإنفاق، بينما سجلت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى أداءً ضعيفا، وهبطت البورصة المصرية بفعل جني للأرباح. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 في المئة إلى 7191 نقطة، مع ارتفاع حجم التعاملات لأعلى مستوياته فيما يزيد عن أسبوع.

ورحب المحللون الماليون بشكل عام بالميزانية، والتي تضمنت توازنا بين الحاجة إلى مواصلة خفض العجز المالي للمملكة، مع دعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.

وقفز سهم السعودية للكهرباء 8.7 في المئة بعدما قالت الحكومة في الميزانية: إنها سترفع أسعار الوقود المحلي والكهرباء بنسب مختلفة قبل نهاية العام.

وحقق قطاع البتروكيماويات أداءً قويا، وارتفع مؤشره 2.2 في المئة، بعدما قالت الحكومة: إنها لن ترفع أسعار الغاز اللقيم قبل عام 2019. وضغطت زيادة أسعار الغاز اللقيم في ميزانية 2016 على هوامش أرباح بعض منتجي البتروكيماويات.

وارتفع سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء 1.9 في المئة، بعدما تعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وقالت: إنها قامت بتسوية متأخرات للقطاع الخاص، ووعدت بتسوية الفواتير في المستقبل خلال 60 يوما من تلقيها. وتضرر قطاع الإنشاءات بسبب التأخيرات في تلقى مستحقاته المالية من الحكومة.