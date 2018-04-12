البيئة : إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في محافظة الدلم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية سجلت إصابة جديدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في محافظة الدلم .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 13799عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 180 حالة

في حين جرى التخلص من 10806 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 11 استفساراً

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.