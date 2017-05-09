(البيئة) : اصطحاب الحيوانات في السفر يستلزم إذنا

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جدة ــ واس

وجهت الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء السفر خارج المملكة، بالحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التابع لها منفذ الخروج، فضلاً عن إخضاع الحيوانات للكشف البيطري في عيادة الحيوانات الأليفة التابعة لهم، للحصول على شهادة صحية، مشددة على ضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السفر بوقت كاف من اجل اتمام اصدار اذونات التصدير لها.