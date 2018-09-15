“البيئة” تبدأ بإصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر “سجل”

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر نظام “سجل” من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، استعداداً لتطبيق الضوابط والشروط لقرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في 25 صفر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف.

وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتطوير السجل الزراعي في الوزارة المهندس محمد العبد اللطيف؛ أن الوزارة شرعت في إصدار الرخص الزراعية للمزارعين، وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وسيتمكّن المزارعون الذين سجّلوا في برنامج “سجل” وتنطبق عليهم الشروط من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، بعد تسلُّمهم رسالة نصية من الوزارة عبر الجوّال، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة عبر الرابط التالي: https://sajil.mewa.gov.sa/

وشدّد العبداللطيف؛ على أنه لا يمكن إصدار سجل زراعي لمَن لم يقم بتسجيل مزرعته عبر “سجل”، حسبما ورد في نص ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، فإنه يلتزم كل مَن يزاول النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد فيه نوع نشاطه والمساحة المزروعة وإحداثيات المزرعة.