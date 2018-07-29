محليات

“البيئة” تحث المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو القعدة / 1439 هـ      29 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء مشروع طموح يسعى إلى ردم الآبار المهجورة في المملكة، وتعميد شركات متخصصة في الردم والتحصين؛ حفاظاً على الأرواح وعلى الممتلكات، وحمايةً لطبقات المياه الجوفية من التلوث.

وبيَّنَ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن الوزارة بدأت مشروعها بالتعاون مع الدفاع المدني وعدد من الجهات ذات الصلة، وأنهت خلال الشهرين الماضيين ردم تحصين أكثر من 250 بئراً في عدد من مناطق المملكة.

ودعا السبيعي إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة؛ وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال موقع الوزارة: web.mewa.gov.sa/ucs.

ibrahim

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