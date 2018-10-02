البيئة تطبق مشروع صياد وتمنح الصيادين مهلة 6 أشهر

الرياض- البلاد

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق مشروع “صياد” الذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 21 محرم 1440هـ، الموافق 1 أكتوبر 2018م، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المشروع يعد من المشاريع الوطنية المهمة، ويهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد. داعياً الصيادين وملاك القوارب إلى تطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب المواطنين الراغبين في مزاولة هذه المهنة.

وبيّن العيادة أنه سعياً من وزارة البيئة لحثِّ الصيادين على تطبيق المشروع فقد قدمت مميزات لمن يبادر إلى التطبيق الفوري. وفي حالة التطبيق الفوري للقرار أو خلال 3 أشهر من تاريخ انطلاق المشروع فسيحصل الصياد على المميزات التالية: الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد.

وفي حال تعذر تطبيق القرار في حينه يمنح الصياد مهلة 6 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.