«البيئة» تعلن اكتمال التجهيزات لنظام «سعودي جاب»

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، عن اكتمال التجهيزات اللازمة للبدأ بتطبيق نظام «السعودي جاب»، لتحسين الممارسات الزراعية في المملكة.

وبيَّن المهندس العيادة، أن الوزارة ستعلن بدء العمل في نظام «السعودي جاب» في غضون شهر، بما يتوافق مع المتطلبات الزراعية في المملكة، بعد اكتمال الاستعدادات لإطلاق السعودي جاب SGAP الذي يعني بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تضمن منتجات زراعية آمنة وصحية، مع المحافظة على سلامة المزارع والموارد البيئية في المزرعة.

وأفاد وكيل الوزارة للزراعة، أن النظام تم إعداده وفق أفضل المعايير العالمية والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى العالم،

إذ قام وفد من الوزارة المسؤول عن الجاب السعودي بزيارة لوزارة الزراعة والغابات و

مصايد الأسماك بمدينة طوكيو باليابان، للاطلاع على آلية تطبيق JGAP الجاب الياباني والأنظمة الخاصة به.

وأوضح أن الفريق السعودي اجتمع مع فريق العمل الخاص بالجاب الياباني JGAP، واستمعوا إلى شرح من المختصين

وجرت مناقشة وعرض الآليات التي يمكن الاستفادة منها في المملكة

وذلك لوضع اللمسات النهائية على السعودي جاب قبل اطلاقة، والوقوف ميدانياً على عدد من المزارع الخاصة في محافظة إيباراغي التي تنفذ الجاب الياباني بمدينة أوميتاما، التي تنتج السبانخ، والخس، والخضروات الورقية الأخرى، والطماطم.

وقام الفريق السعودي بالاجتماع مع الشركة المشرفة على هذه المزارع، ومناقشة متطلبات تنفيذ الجاب الياباني في المزرعة،

حيث تم الوقوف على متطلبات التنفيذ والمعوقات وتبادل الفريقين الأفكار والآراء حول هذا الموضوع.