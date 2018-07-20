«البيئة» تعلن عن تسجيل إصابة بانفلونزا الطيور في الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، أن عمليات الكشف والفحص النشط لأسواق وتجمعات بيع الطيور في المملكة كشفت عن إصابة واحدة في بفيروس انفلونزا الطيور من نوع H5N8 في سوق العزيزية للطيور بالرياض.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أباالخيل إن الوزارة فور اكتشاف حالة إصابة بين البط الذي يعتبر من الطيور الحاضنة للمرض ولا تبدوا عليه أعراض الإصابة، بادر فرع الوزارة في الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة منطقة الرياض،إضافة إلى المديرية للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ووزارة المالية في تطبيق خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومنع حركة الطيور في محيط السوق، بالإضافة إلى إغلاقه تماما، والتخلص الآمن من الطيور، وذلك حسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة.

وأكد أبا الخيل أن الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة قد نجحت خلال الفترة الماضية في إيقاف انتشار المرض الذي لم يثبت انتقاله إلى البشر، إضافة إلى ضبط حركة نقل الطيور والتشديد على مشروعات الطيور بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، والتخلص الآمن من الطيور