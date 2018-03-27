«البيئة» تعلن عن توفر خمسة وظائف هندسية مؤقتة للسعوديين بالرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر خمسة وظائف هندسية شاغرة للسعوديين على نظام الوظائف المؤقتة بالرياض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة سعد بن محمد المشوح أن الوظائف الشاغرة

تشتمل على 4 وظائف شاغرة بمسمى “مهندس بيئة”

حيث يشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة بيئية

ووظيفة واحدة بمسمى “مهندس زراعي”، ويشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة زراعية.

ودعا المشوح الراغبين في شغل هذا الوظائف وتنطبق عليهم الشروط، إرسال البيانات خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان على أيقونة التوظيف بموقع الوزارة الرسمي www.mewa.gov.sa، وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال عبى هاتف 0112038888 تحويلة 1062 أو 1488.