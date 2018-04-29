محليات

“البيئة” تعلن عن 77 وظيفة بيطرية مؤقتة للسعوديين

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time13 / شعبان / 1439 هـ      29 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 77 وظيفة بيطرية شاغرة للسعوديين على نظام الوظائف المؤقتة، موزعة على مناطق المملكة كافة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة سعد بن محمد المشوح، أن الوظائف الشاغرة موزعة

على 71 وظيفة بمسمى “طبيب بيطري” ويشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس طب بيطري

إضافة إلى 6 وظائف بمسمى “مساعد طبيب بيطري” ويشترط لشغلها، أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم الطب البيطري من معهد الأحساء.

ودعا المشوح، الراغبين في شغل الوظائف المعلنة، وتنطبق عليهم الشروط المذكورة، إرسال البيانات

خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الإعلان

وذلك على أيقونة التوظيف بموقع الوزارة الرسمي ( https://goo.gl/XNL65C )

موضحا أنه في حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف 0112038888 -تحويلة 1062 أو 1488.

abdulslam

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