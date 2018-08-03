«البيئة» تفسح 359 ألف رأس من المواشي لتأمين طلب الحج

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح نحو 359 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 وحتى 19 ذي القعدة الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى لاستيراد المواشي لتغطية طلب السوق المحلية ومشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لموسم حج 1439هـ.

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أن المرحلة الأولى شملت

استيراد 200 ألف رأس لصالح مشروع البنك الإسلامي للإفادة من الهدي والأضاحي

وهي تمثل نحو 25 % من مخصص البنك الإسلامي، و159 ألف رأس لتغطية طلب السوق المحلية.

وتوقع النويصر، استيراد نحو 2.5 مليون رأس من الماشية خلال هذا الموسم، بواقع 1.5 مليون رأس للسوق المحلية،

و1.14 مليون رأس للبنك الإسلامي لصالح مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.

وبين أن الوزارة حريصة على سد حاجة السوق المحلية من الأغنام الحية

مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإرسال فرق فنية لكل دولة يستورد منها، للوقوف ميدانياً على الإجراءات

وللتأكد من الوضع الصحي في بلد التصدير، إضافة اعتماد المحاجر الصحية التي يتم منها التصدير في كل دولة،

مؤكداً أن جميع إرساليات المواشي الحية التي تصل إلى السعودية تخضع لنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.