محليات

“البيئة” تقيس مياه الآبار في القطاع الزراعي عبر 987 عداداً

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time17 / شعبان / 1439 هـ       3 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد العدادات التي نفذتها الشركات الزراعية لقياس استهلاك مياه الآبار في القطاع الزراعي بلغت 987 عداداً.
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وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، قيام عدد من الشركات الزراعية بتركيب

عدادات على آبارها استجابة للقرار، وجارٍ استكمال التركيب من بقية الشركات والمشاريع الزراعية والقطاعات التجارية والصناعية.

‏‎وأوضح الدكتور السبيعي أن الهدف من تركيب العدادات هو التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من تلك الآبار العاملة متوافقة

مع المقننات المائية للمحاصيل الزراعية والاحتياجات الفعلية لأوجه الاستخدامات المختلفة للمياه

في القطاعات الصناعية والتجارية، الأمر الذي سيؤدي للمحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها.

يذكر أن مبادرة قياس الاستهلاك تهدف لتفعيل نظام إلكتروني مركزي للقراءة عن بعد، والمساهمة في بناء إدارة فاعلة لقطاع المياه، كما تهدف لترشيد استهلاك مياه الآبار.

abdulslam

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