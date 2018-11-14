“البيئة” تكرم 3 إخوة أنقذوا ذئباً محتجزاً بخزان مياه بالدوادمي

كرم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدوادمي أمس الثلاثاء، مشاري وغازي وصالح أبناء محمد الحبردي، بعد إنقاذهم ذئباً احتُجز بخزان مياه، وقاموا بمعالجته ونقله إلى موطنه الأصلي وإطلاقه.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالدوادمي المهندس منصور الكثيري أن هذا التكريم جاء لما قام به المواطنون الثلاثة من عمل جسد أسمى المعاني الإنسانية. كما يدل على وعيهم الكبير وإدراكهم لأهمية حماية البيئة في المملكة، وحرصهم على الرفق بالحيوان، داعياً الجميع أن يحذوا حذوهم.

وبيَّن الكثيري أن للحيوانات المفترسة – ومنها الذئاب – أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي، وهذا خلافاً لما يعتقد به البعض، حيث أثبتت الدراسات أن انقراض هذه الحيوانات أو قتلها قد يكون له أضرار على النظام البيئي، وأشار إلى أن لهذه الحيوانات أيضاً مجموعة خدمات قيمة، أثبتتها دراسات سابقة، منها امتصاص الكربون، وإسهامها في التنوع البيئي، ومكافحة الأمراض.