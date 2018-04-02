محليات

” البيئة ” تلغي تأجير 38 مشروع دواجن لعدم استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time16 / رجب / 1439 هـ       2 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

ألغت وزارة البيئة والمياه والزراعة ترشيح 38 مستثمراً سبق أن تقدموا بطلب تأجيرهم أراضٍ لمشاريع دواجن بمنطقة الحدود الشمالية، ولم يستكملوا إجراءات توقيع العقود خلال الفترة المحدودة.

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان أن هذا الإجراء يأتي ضمن متابعة الوزارة

لتنفيذ المشاريع على الأراضي التي تأجيرها في مناطق المملكة كافة .

وبين اللحيدان أن الوزارة ستقوم بإعادة طرحها ضمن فرص استثمارية واعدة في منطقة الحدود الشمالية للجادين

في الاستثمار في صناعة الدواجن وفق المعايير والضوابط المعتمدة لدى الوزارة.

abdulslam

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