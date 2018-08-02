“البيئة” تمنع دخول 5 سيارات محملة بالإبل لمكة المكرمة

منعت الفرق البيطرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، دخول 5 سيارات محملة بالإبل إلى المشاعر المقدسة؛ حرصًا على سلامة الحجاج والمعتمرين، وعدم تعرضهم للإصابة بالأمراض المعدية، خاصة الأمراض الفيروسية، مثل فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الشرق أوسطي.

وقال مدير فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور عمر الفقيه، الخميس، إن فرقة الحج في موقع الكعكية قامت بإرجاع سيارتين محملتين بالإبل، كما منعت الفرقة البيطرية في موقع الشميسي 3 سيارات محملة بالإبل من دخول المشاعر المقدسة.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء حسب برقية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والتي أكدت حرص وزارة الصحة على سلامة الحجاج والمعتمرين، وعدم تعرضهم للإصابة بالأمراض المعدية، خاصة الأمراض الفيروسية مثل فيروس (كورونا).

كما يُمنع ذبح الإبل في المشاعر المقدسة، كإجراء وقائي يمنع انتقال العدوى بين الحجاج، وذلك استنادًا إلى فتوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء رقم ٢٦٦٠٨ وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٨هـ.