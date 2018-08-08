«البيئة» تنجح في عزل وتصنيف 5 مسببات مرضية للثروة الحيوانية في المملكة

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في عزل وتصنيف المسببات المرضية لعدد من الأمراض الحيوانية في المملكة شملت: فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية(MERS-CoV) ، والبكتيريا المسببة للحمى المالطية (Brucella)، وفيروس إنفلونزا الطيور للعترتين (H5N8-H9N2)، إضافة إلى فيروس طاعون المجترات الصغيرة(PPR)، والفيروس المسبب لمرض الحمى القلاعية (FMDV).

وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن مختبرات التشخيص البيطري التابعة للوزارة نجحت في استكمال التسلسل الجيني الكامل لهذه المعزولات، من أجل دراسة المسببات المرضية وتحوراتها، ودارسة التطابق الجيني لمسببات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى المقارنة مع عترات اللقاحات البيطرية للتحقق من كفاءة اللقاحات المستخدمة، واللقاحات المستوردة، إضافة إلى تطوير لقاحات محلية ضد الأمراض المستوطنة.

وأكد الدكتور البطشان أن هذه المعلومات تساهم في إعداد الاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ خطط المكافحة والسيطرة للحد من فرص انتقال المسببات المرضية المشتركة من الحيوان للإنسان، ولحماية الثروة الحيوانية في المملكة، والحد من الخسائر الاقتصادية التي تسببها هذه الأمراض.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعدّ استكمالا لأعمال العزل والتصنيف للمسببات المرضية ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية من العترات المرضية المحلية، ومبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية.