“البيئة” تواصل الاستعدادات لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء حسب الموعد المحدد

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25-2-1437هـ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر من العام المقبل 1440هـ , والعمل على توفير البدائل الأخرى للمربين عبر تسهيل استيراد الاعلاف الخضراء من الخارج .

وبين مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء محمد العبداللطيف أن الوزارة أنهت خلال الأيام الماضية زيارات واجتماعات لبعض الموانئ التي ستكون مهيأة لاستقبال كافة شحنات الأعلاف من أنحاء العالم، ومنها ميناء ينبع التجاري، وميناء مدينة الملك عبدلله الاقتصادية برابغ.

وأوضح العبداللطيف أن الوزارة تواصل لقاءاتها مع المسؤولين في شركات الألبان والشركات الزراعية الاخرى والتأكد من التزامهم بإيقاف زراعة الأعلاف في الوقت المحدد.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت مؤخراً آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16-1-1438هـ والتي حظرت زراعة البرسيم، وحشيشة الرودس، والذرة الرفيعة إضافة إلى حشيشة السودان والذرة الشامية، والبلوبونيك، وعشبة الراي، وحظرت الضوابط التي تهدف للمحافظة على المياه تصدير المنتجات الطازجة والمصنعة للبطيخ، والشمام، والبطاطس، والبصل الجاف، والطماطم اضافة إلى الذرة والزيتون والقرع والعنب.

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الأعلاف الخضراء بعد تطبيق القرار إلى 30% من الإنتاج الحالي، وأن تنخفض المساحة من 630 الف هكتار إلى مساحة لا تزيد عن 200 الف هكتار.