«البيئة» توقع عقد توسعة مشروع المياه بنجران بـ68 مليون ريال

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد توسعة مشروع جلب المياه بمدينة نجران والمحافظات الشمالية بمبلغ 68.924.783 ريالا.

وأوضح مدير خدمات المياه بمنطقة نجران محمد آل دويس، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية 2030 وتطبيقاً لمبادرات التحول الوطني 2020، وذلك لتوفير مياه الشرب للمواطنين وتعزيز مصادر المياه الجوفية لضمان الوصول المستمر لكميات كافية من المياه، التي تسهم في تغطية أحياء مدينة نجران والمحافظات الشمالية بالكميات اللازمة من مياه الشرب.

وأوضح آل دويس أنه سيتم حفر بئرين إضافيتين في حقل الآبار بالنقيحاء لزيادة الإنتاج بمعدل ثمانية آلاف متر مكعب يومياً، إضافة إلى تنفيذ خطوط المياه الناقلة بطول 64 كيلومترا لنقل المياه لمحطة المشعلية عبر الطريق الجديد الرابط بين محافظة خباش ومركز المشعلية، ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء أربعة خزانات مياه بسعة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مكعب، إضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية اللازمة.