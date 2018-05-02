البيئة : لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الإسبوعين الماضيين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انحسار الإصابة بإنفلونزا الطيور H5N8 في جميع مناطق المملكة ، مؤكدة أنها لم تسجل أي حالة من تاريخ 2 / 8 /1439هـ ، الموافق 18 / 4 / 2018 .

وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية WHO فإنه في حالة عدم تسجيل إصابات خلال مدة تتجاوز الأسبوعين فهذا يعني انحسار الفايروس، مؤكدة أنه لم تسجل حالات إصابة في الإنسان من نوع H5N8 حتى تاريخه، مع إشارتها إلى عدم توقع أي إصابات بشرية من هذا النوع .

وكشفت الوزارة عن إنجاز فحص نحو 14108 عينة بمختبرات الوزارة منذ تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور بتاريخ 2/ 4 /1439هـ،

حيث تعمل الوزارة بكامل طاقاتها لمكافحة المرض ، مبينة أن جهود الفرق العاملة تمكنت من محاصرة انتشار الفيروس

مؤكدة أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة ،

وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات المختصة.

وأكدت وزارة البيئة أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ تعمل على مدار الساعة

كما أن الفرق الميدانية تباشر أعمالها للمتابعة والرقابة، داعية مربي ومنتجي الدواجن وأصحاب المزارع

والمواطنين والمقيمين بسرعة إبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه بهذا المرض وذلك

من خلال الاتصال على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000) على مدار الساعة.

وأهابت الوزارة بجميع ملاك الطيور واصحاب المشروعات بالاستمرار بعدم نقل الطيور ما بين المناطق إلا بعد أخذ موافقه الوزارة بالتنقل حتى لا يتعرضوا للعقوبة وفق نظام الثروة الحيوانية .