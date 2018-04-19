محليات

البيئة : لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time3 / شعبان / 1439 هـ      19 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 13910عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 182 حالة

في حين جرى التخلص من 11823 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنها لم تتلقَ إي بلاغ ، فيما استقبلت 5 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

abdulslam

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