” البيئة والمياه والزراعة ” توقع عقود إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقة الباحة

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة توقيع عقود مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي لخدمة أكثر من 3000 شخص بمنطقة الباحة شملت مدينتي الباحة ، وبلجرشي ، بتكلفة تجاوزت 103 ملايين ريال ، ضمن مشروعات الوزارة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020.

وتضمنت العقود استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة بلجرشي المرحلة الثانية بمبلغ (64,978,650) ريالا

ومدة العقد تبلغ (48) شهرا، كما تم توقيع عقد استكمال الخطوط الناقلة وشبكات المياه بمدينة الباحة

بمبلغ (37,933,000) ريالا ، ومدة العقد 36 شهرا.

فيما يتكون مشروع مدينة بلجرشي من شبكة مياه تشمل (1000) توصيلة منزلية، ويبلغ طول شبكة المياه (50.000) مترا،

ويخدم المشروع أحياء مدينة بلجرشي المتمثلة في العسلة، الفرشة، المحمدية، العاطشين، المكارمة، الجلحية، حزلة، الحصن، دار السوق، وايضاء مركز المدينة، ويخدم المشروع نحو (1000) شخص في المرحلة الثانية.

وتقدر أطوال الخطوط الناقلة وشبكات المياه في مدينة الباحة بحوالي (108.100) متر، وعدد توصيلات منزلية تبلغ (2010) توصيلة،

ويبلغ عدد السكان المخدومين بالمشروع حوالي (2000) نسمة، ويخدم المشروع أحياء متفرقة في منطقة الباحة.

يذكر أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020،

والاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 المتضمنة استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها بما يصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة.