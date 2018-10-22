البيئة : 90% من الخضار والفواكه المستوردة خالية من متبقيات المبيدات

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن 90% من الخضار والفواكه المستوردة، خالية من متبقيات المبيدات، أو ضمن الحدود المسموح بها دولياً.

وأوضح مدير عام إدارة المحاجر الدكتور أسامة الصالح، أن 90.7% من إرساليات الفواكه الطازجة المستوردة إلى المملكة ثبت خلوها من متبقيات المبيدات، مقابل 9% فقط كانت المتبقيات فيها ضمن الحدود المسموح بها دولياً.

وفيما يتعلق بإرساليات الخضار الطازجة المستوردة إلى المملكة، بين الصالح خلوّ 90.9% منها من متبقيات المبيدات، مقابل 8.9% فقط كانت المتبقيات فيها ضمن الحدود المسموح بها دولياً.

وأشار الصالح إلى أن 0.5% من إرساليات الخضار والفواكه الطازجة المستوردة إلى المملكة، تجاوزت متبقيات المبيدات فيها الحد المسموح به دولياً، مؤكداً أن الوزارة طبقت على تلك الإرساليات الإجراءات النظامية لمنع خطرها على سلامة الغذاء والصحة العامة للمواطنين، كما حظرت الاستيراد من بعض الدول التي ثبت تجاوز متبقيات المبيدات في إرسالياتها الحد المسموح به دولياً.