البيان التمهيدي للميزانية يرفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية

جدة- البلاد

أعلن مركز التواصل الحكومي أن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة يعبر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية للدولة ويرفع مستويات الافصاح المالي والشفافية ويستعرض أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم .

كما يمثل الإعلان التمهيدي للميزانية قبل صدورها بأشهر أحد عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة ويعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط ويمكن من مراجعة التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019م بنهاية العام.

وتسهم الاستراتيجية المالية العامة في خفض معدلات العجز ودعم استدامة المالية العامة وتحقيق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وتتمثل توجهات ميزانية العام القادم 2019 في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ”رؤية المملكة 2030″ وتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتحقيق التوازن بحلول العام 2023 ويتوقع لموازنة 2019 1.106 مليار ريال لجملة النفقات و978 مليار ريال لاجمالي الايرادات و2.3% لنسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي في 2019.