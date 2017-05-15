البياوي نموذج للمدرب العربي الواعد

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جدة- البلاد

حقق فريق الرائد نتائج مميزة خلال الموسم المنصرم، مع مدربه التونسي ناصيف البياوي، واستحق عن جدارة لقب (الحصان الأسود) لدوري جميل للمحترفين، بعد أن كان قاب قوسين، أو أدنى من الهبوط العام الماضي.

وتبرز أرقام الرائد بشكل متناقض، فالفريق أنهى موسمه ضمن الخمسة الكبار للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، رغم بعض الأرقام السلبية الخاصة بعدد الهزائم التي تعرض لها، وكذا الأهداف التي سكنت شباكه. خاض لاعبو الرائد 26 مباراة بالدوري، خسروا نصفها (13)، وهو ثاني أكثر الفرق خسارة بعد الوحدة، بالتساوي مع التعاون، والاتفاق، والخليج. وحقق الفريق الفوز في 11 مباراة، وتعادل مرتين، وجمع 35 نقطة منحته المركز الخامس، متفوقاً على الشباب (السادس) بفارق نقطتين.

وعلى صعيد الأهداف، ظهر الرائد في المركز السادس بقائمة أقوى الفرق هجومياً برصيد 37 هدفا، بعد الهلال، والأهلي، والاتحاد، والنصر، والقادسية، على الترتيب. فيما استقبلت شباك الرائد 47 هدفاً، في المركز الثالث بقائمة أضعف خطوط الدفاع في دوري جميل، بعد الوحدة، والخليج. هداف الرائد هو الفرنسي إسماعيل بانغورا، وسجل لفريقه 18 هدفاً، منحته وصافة ترتيب الهدافين هذا الموسم، بفارق 6 أهداف عن المتصدر عمر السومة، مهاجم الأهلي. أما أكثر لاعبي الرائد صناعة للأهداف، فهو سلطان السوادي، الذي شارك بـ 8 تمريرات حاسمة لزملائه. يذكر أن الرائد أنهى موسم 2015-2016 من دوري جميل، بالمركز الـ 12، وبفارق 3 نقاط فقط، عن نجران الذي هبط لدوري الدرجة الأدنى مع هجر.