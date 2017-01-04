العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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البيت الأبيض: أوباما يعزي إردوغان في ضحايا الهجوم الأخير

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البيت الأبيض: أوباما يعزي إردوغان في ضحايا الهجوم الأخير
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قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث هاتفيا مع نظيره التركي طيب إردوغان .

ليقدم العزاء في القتلى والجرحى ضحايا الهجوم الذي وقع على ملهى ليلي في اسطنبول في 31 ديسمبر كانون الأول.

والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وأضاف البيان أن أوباما رحب أيضا بجهود تركيا لتسهيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أنحاء سوريا.

والعودة إلى المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة

 

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التصنيف: دولية

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