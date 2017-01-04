البيت الأبيض: أوباما يعزي إردوغان في ضحايا الهجوم الأخير

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قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث هاتفيا مع نظيره التركي طيب إردوغان .

ليقدم العزاء في القتلى والجرحى ضحايا الهجوم الذي وقع على ملهى ليلي في اسطنبول في 31 ديسمبر كانون الأول.

والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وأضاف البيان أن أوباما رحب أيضا بجهود تركيا لتسهيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أنحاء سوريا.

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