البيت الأبيض: الإعلام يحاول نزع الشرعية عن ترامب والرئيس “لن يقبل” ذلك

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كثف رينسي بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض انتقاد إدارة ترامب للإعلام يوم الأحد.

واتهمه بمحاولة نزع الشرعية عن رئاسة دونالد ترامب وتوعد بمحاربة مثل هذا النوع من التغطية الإعلامية بحزم.

وقال بريبوس في حديث مع برنامج فوكس نيوز صنداي “الإعلام منذ اليوم الأول يتحدث عن نزع شرعية الانتخابات.”

واتهم وسائل الإعلام بمهاجمة الرئيس الجديد قائلا “لن نجلس مكتوفي الأيدي ونقبل بذلك.”

وتحدث بريبوس بعد يوم من استغلال الرئيس الجمهوري الجديد.

لظهوره في مقر وكالة المخابرات المركزية ليهاجم الإعلام بعد تقارير عن حجم الحشد الذي حضر تنصيبه