البيت الأبيض يهاجم ترامب بسبب “سرية” التعاملات المالية مع روسيا

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قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه.

يرفضان الإدلاء علنا بمعلومات تضع حدا للتساؤلات التي ثارت بخصوص التعاملات المالية المحتملة الخاصة به وبأسرته في روسيا.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية:-

“ثمة دلائل كثيرة على أن بإمكانهم تفنيد تلك المزاعم وتلك الاتهامات التي يقولون إنه لا أساس لها. لكنهم يرفضون القيام بذلك.”

وأضاف “هذا النوع من السرية لا يؤدي إلا لزرع بذور الشك في نفوس العامة.