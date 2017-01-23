البيجاوي يتفقد المصابين على طريق الهجرة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نيابة عن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قام وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة الأستاذ محمد البيجاوي، بالوقوف على حالات المصابين في حادث الانقلاب الذي وقع على طريق الهجرة في المدينة المنورة، وأدى إلى وفاة ٦ زوار، وإصابة ٨ جميعهم من الجنسية البريطانية، كانوا في طريقهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

حيث قام الأستاذ محمد البيجاوي بزيارة المصابين في المستشفيات والاطمئنان عليهم ، يرافقه نائب القنصل البريطانى فى جدة ،كما زار ذويهم في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في المتوفين، والوقوف على حالات المصابين، مؤكداً اهتمام ومتابعة معالي وزير الحج والعمرة للمصابين حتى تماثلهم جميعا للشفاء -إن شاء الله- وعودتهم لبلادهم سالمين .

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة: إن الوزارة تابعت في حينه حالات المصابين والمتوفين بعد تلقي نبأ الحادث، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفي الملك فهد بوادى الفرع بالمدينة المنورة ، وأضاف البيجاوي: إنه تم التواصل مع ذويهم في بريطانيا ؛ كما قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن بتيسير حصول ذويهم على تأشيرة دخول للمملكة ، موضحا أنه تم استقبالهم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ونقلهم للاطمئنان على سلامة المصابين، وما يقدم لهم من خدمات علاجية، وكذلك استكمال إجراءات الدفن للمتوفين- يرحمهم الله- في المدينة المنورة وفق رغبة ذويهم، داعيا المولى -عز وجل – أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم و وذويهم الصبر والسلوان .