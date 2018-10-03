حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنجازاً دولياً بحصولها على خمس شهادات استحقاق عالمية، ضمن منافسات جائزة الجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي «الايسا» للممارسات الجيدة في إدارة التأمين الاجتماعي، التي تعقد كل ثلاث سنوات على مستوى آسيا والمحيط الهادئ.

جاء ذلك في المنتدى الاقليمي للتأمين الاجتماعي لآسيا والمحيط الهادئ الذي تنظمه (الايسا) خلال الفترة 2 – 4 أكتوبر 2018م في العاصمة الماليزية كوالالمبور بالتعاون مع مؤسسة التأمين الاجتماعي الماليزية.

وشاركت المؤسسة في هذه المنافسات بمواضيع متعددة أطلقتها لتحسين الخدمات المقدمة لعملائها ولتطوير وتحسين تطبيقات التأمين الاجتماعي، حيث نالت تجربة المؤسسة في قياس رضا العملاء على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة بينما تمثلت شهادات الاستحقاق الأربعة الأخرى في موضوع (الخدمات الالكترونية في المؤسسة، وممارسة المؤسسة في تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، وممارسة المؤسسة في تغطية المهن الحرة، وممارسة المؤسسة في تطوير نظام تفتيش ميداني متقدم).

كما حصلت المؤسسة على شهادة أخرى تقدم للمشاركات التي تصنف إنها ممارسات مثلى وهي تتعلق بتجربة المؤسسة باستفتاء مرئيات العموم في التعديلات على نظام ولوائح نظام التأمينات الاجتماعية.

وأكد محافظ المؤسسة سليمان بن عبد الرحمن القويز بهذه المناسبة أن نجاح المؤسسة في الاستمرار في حصد الجوائز جاء تأكيداً على تميزها في خدمة عملائها وحرصها على الاستمرار في العمل على تحقيق رؤيتها التي تسعى إلى التميز في خدمة عملائها بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين المنافع التأمينية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سبق لها تحقيق العديد من الجوائز المحلية والدولية، كان آخرها جائزة الانجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الخامسة عن تطبيق تأميناتي، والمركز الثالث في قياس مستوى تقديم الخدمات الالكترونية من بين (157) جهة حكومية.