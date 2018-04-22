“التأمينات” تدعو المشتركين للتأكد من وجود مستحقات لم يتقدموا بطلب صرفها

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين، أو من كان عاجزاً أو أفراد عائلات من توفي منهم للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.

وأوضح ذلك المتحدث الرسمي للمؤسسة عبد الله بن محمد العبد الجبار، أن المؤسسة تحرص دائماً على إيصال الحقوق لمشتركيها حيث أطلقت هذا الأسبوع حملة إعلامية تشمل إرسال رسائل نصية للمستفيدين وذويهم تتضمن رابطاً إلكترونياً يمكن من خلاله معرفة مدى وجود مستحقات مالية.

وعن آلية البحث بيّن العبدالجبار أن المؤسسة وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني www.gosi.gov.sa تحت رابط ( الاستعلام عن مستحقات تأمينية ) بعدة خيارات للبحث سواء بالاسم الرباعي أو رقم الهوية الوطنية أو الحفيظة أو رقم الاشتراك في التأمينات ودعا من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم لمراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود اسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.

يذكر أن المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهرياً تجاوزت مليار وسبعمائة مليون ريال فيما يبلغ عدد المستفيدين أكثر من ثلاثمائة وستين ألف مستفيد.