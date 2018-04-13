التأمينات تصرف للمستفيدين معاشين في رمضان

الرياض- البلاد

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف مستحقات المستفيدين، وأفراد عائلة المتقاعد المتوفى بالتاريخ الميلادي، بدءاً من 1 يونيو 2018م، تنفيذاً للتوجيهات بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة، وفقاً للتقويم الميلادي، وإلى قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي بتوحيد التقويم المتبع في منشآت القطاع الخاص، لأداء الاشتراكات الشهرية، ليكون وفق التقويم الميلادي.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار، مشيراً إلى أن معاش شهر رمضان سيتم صرفه في موعده المحدد (1 رمضان)، ومراعاة لاحتياجات المستفيدين المادية لمناسبة شهر رمضان المبارك، المتبوع بعيد الفطر السعيد، فقد اختارت المؤسسة البدء بصرف المعاش بالتقويم الميلادي من شهر يونيو لموافقته 17 من شهر رمضان، مما يعني صرف معاش يونيو بعد 17 يوماً فقط من صرف معاش شهر رمضان.