التايمز: مشروع البحر الأحمر يشجع السياحة العالمية

أشادت صحيفة التايمز البريطانية، بمشروع البحر الأحمر، وقالت إنه يأتي في إطار جهود المملكة لتنويع الموارد الاقتصادية، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، وتساهم في تشجيع السياحة الدولية.

وذكرت الصحيفة أن مشروع المنتجعات، الذي يمتد على مساحة 322 كم، فوق 50 جزيرة قبالة الساحل الغربي للمملكة

من أفكار ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، وهو ممول من قبل صندوق الاستثمار العام في البلاد.

وأكد سمو ولي العهد، حسبما أوضحت الصحيفة على أن مشروع البحر الأحمر سيكون واجهة ومنتجعا فاخرا

يقع عبر جزر البحيرة وسط مناظر طبيعية خلابة

لافتا أنه ستوضع معايير جديدة للتنمية المستدامة لوضع السعودية على خريطة السياحة الدولية.