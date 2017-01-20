التباين يغلب على أداء البورصات العربية مع هبوط النفط

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جدة ــ البلاد

غلب التباين على أداء أسواق الأسهم العربية في نهاية تداولات أمس ” الخميس”، مع تراجع أسعار النفط، بفعل توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي من الخام.

وقال مدير إدارة التحليل الفني لشركة الوطني كابيتال الكويتية، محمد الأعصر: “سيطر التباين على أداء الأسواق العربية، لا سيما مع تراجع أسعار النفط، وإعلان بعض الشركات عن نتائج مالية دون التوقعات.”

واستمرت بورصة الكويت في صعودها للجلسة العاشرة على التوالي، محققة أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2015، وزاد مؤشرها السعري بنسبة 0.8% إلى 6351.77 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.29% إلى 407.86 نقطة، وأغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، خاسراً ما نسبته 0.88% إلى 949.51 نقطة.

و زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4695.91 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك يتصدرها “مصرف أبوظبي الإسلامي” بنسبة 2.11%، و”بنك أبوظبي التجاري” بنسبة 1.6% و”بنك الخليج الأول” بنسبة 1.52% و”بنك أبوظبي الوطني” بنسبة 1.43%.وصعد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.59% إلى 3694.14 نقطة مدفوعا بمكاسب أسهم قيادية مثل “إعمار العقارية” بنسبة 1.33%، بعدما ذكرت تقارير صحافية أن داتكو بلفور بيتي البريطانية فازت بعقد إنجاز الأساسات الخرسانية المسلحة لبرج الخور، وتنفذه إعمار في دبي، ومتوقع أن يصبح عقب تشييده أعلى برج في العالم.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع بنسبة 0.36% إلى 1223.78 نقطة مع صعود أسهم “الإثمار القابضة” بنسبة 6.45% و”ألومنيوم البحرين” بنسبة 2.03% و”بنك البحرين والكويت” بنسبة 1.6%.

في المقابل، عاودت بورصة مصر الهبوط ونزل مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء انشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.98% إلى 13304.44 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات المصرية بلغ صافيها نحو 164.15 مليون جنيه (8.75 مليون دولار).

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.29% إلى 6853.45 نقطة متضررا من انخفاض أسهم الطاقة والمواد الأساسية يتصدرها “سابك” بنسبة 0.53%.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.44% إلى 10880.15 نقطة مع نزول أسهم القطاع العقاري بنسبة 1.01% والصناعي بنسبة 0.53%.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.29% إلى 5720.77 نقطة مع انخفاض أسهم القطاع المالي يتصدرها “بنك صحار” و”البنك الأهلي” بنحو 1.89% و1.05% على التوالي.

وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة بانخفاض مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.27% إلى 2164.68 نقطة مدفوعة بهبوط أسهم القطاع الخدمي والمالي بنسبة 0.31% و0.25% على الترتيب.