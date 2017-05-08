العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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التبرع بالدم بوكالة المسجد النبوي

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التبرع بالدم بوكالة المسجد النبوي
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المدينة المنورة- جازي الشريف

دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي علي بن سليمان العبيد، حملة التبرع بالدم التي تنظمها الوكالة تحت شعار ” المرابطون على الحد الجنوبي نفديهم بدمائنا ” بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة .

وأفاد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة سلامة بن سليمان الجهني، أن الحملة تأتي دعما من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي ، مشيراً إلى أن الحملة تستقبل المتبرعين لمدة ثلاثة أيام .

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التصنيف: محليات

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