التجارة تتيح للشركات تقديم قرارات الشركاء ونشرها إلكترونيا

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جدة- البلاد

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة تقديم قرارات الشركاء والجمعيات العامة غير العادية للشركات عبر موقعها الإلكتروني ،

وتهدف الوزارة عبر هذه الخدمة إلى تطبيق ودعم الحكومة الإلكترونية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعتبر هذه الخدمة جزء من الخدمات المتميزة التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم قرارات الشركاء ونشرها إلكترونياً ، دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة وفروعها ،

مبينة أنه يمكن للمستفيد تقديم الطلب إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني Pd.mci.gov.sa وتقوم الوزارة بالتحقق من الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقة عليه إلكترونياً ليتم سداد رسوم النشر في صحيفة أعمالي aamaly.sa ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية الكترونياً. كما تتيح الخدمة نشر قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركات المساهمة إلكترونياً.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات للاستفادة من هذه الخدمة والدخول على الموقع عبر الرابط Pd.mci.gov.sa لتقديم قرارات الشركاء وطلب نشر قرارات الجمعيات العامة غير العادية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تسهيل الإجراءات وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة .