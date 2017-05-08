“التجارة” تدعو الشركات لسرعة إيداع قوائمها المالية لعام 2016 في “قوائم”

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دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات، إلى الالتزام بإيداع القوائم المالية لها لعام 2016م عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم” من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني qawaem.sa.

وأكدت أهمية مسارعة الشركات لإيداع قوائمها للسنة المالية 2016م، تجنباً للعقوبات المقررة التي تصل إلى إيقاف السجلات التجارية للمنشآت غير الملتزمة، وفرض العقوبات الواردة بنظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، التي حددت بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة.

وأفادت الوزارة، أن عمليات إيداع الشركات لقوائمها المالية في نمو مستمر خلال العامين 2014م، 2015م وذلك من خلال تعاون الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة العامة للزكاة والدخل، مبينة أن على الشركات الملزمة بتقديم قوائمها المالية بموجب نظام الشركات المسارعة بإيداع قوائمها المالية عبر “قوائم” وفي حال عدم التزامها بالإيداع أو التأخر عن المدة النظامية المحددة تكون عرضة للعقوبات المقررة في المادة (213) من نظام الشركات.

ويوفر برنامج “قوائم” خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات كمعلومات السجل التجاري، ونشاط الشركة، وعنوانها ورأس مالها المصرح به، ورأس المال المدفوع وبياناتها المالية بما يحقق الدقة والشفافية، كما يهدف البرنامج إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لتكون رافدا اقتصاديا مهما لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي ومجتمع المال والأعمال.