التجارة تشدد على سنتين للضمان

جدة – البلاد

جدّد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، التأكيد على مخالفة أي ضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية لأقل من سنتين في المتاجر والأسواق.

وأضاف الحسنين -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي – أن الإعلان عن تخفيضات أو تنظيم مسابقة بلا تصريح، أو عرض منتج بلا بيانات، من المخالفات أيضًا، داعيًا إلى تقديم بلاغ لوزارة التجارة عبر الرقم (1900) عند مشاهدة أي منها.

وسبق للوزارة أن دعت المواطنين إلى أهمية الإبلاغ عند وجود مخالفات، خاصة لافتة “البضاعة لا ترد ولا تستبدل”، واختلاف سعر الرف عن المحاسب، وعدم وجود بطاقة سعر، وعدم تعريب الفواتير.

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