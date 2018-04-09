“التجارة” تشهر بشركة تبيع ملبوسات مقلدة لعلامة تجارية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تزاول نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة بمدينة الدمام، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية يقضي بفرض عقوبات على المنشأة، وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المنشأة ومديرها بحيازة وعرض وبيع ملبوسات رجالية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة، فقد صدر حكم بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد قامت بالنظر في شكوى شركة محلية تفيد باستغلال وتقليد علامتها التجارية على الملابس الجاهزة المستوردة من خارج المملكة ومسجلة كعلامة تجارية لدى الوزارة، وبناء عليه باشرت الوزارة البلاغ، وتم ضبط ومصادرة 800 قطعة معروضة للبيع بأحد معارض الشركة بمدينة الدمام، وتمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.