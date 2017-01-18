“التجارة” تصدر أول رخصة لتصدير الأسمنت

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الرياض ــ البلاد

كشف وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي، عن إصدار أول رخصة لتصدير الأسمنت للخارج لأحد المصانع الوطنية. لافتاً إلى وجود 6 طلبات أخرى من شركات الأسمنت و3 لشركات الحديد في الانتظار.

وقال الهذيلي: إن الترخيص النهائي يتم منحه بعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات المحددة. مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك العامة، ستتولى استحصال فرق سعر الطاقة الذي أقرته لجنة التموين الوزارية أخيرًا.

وأشار إلى أنه سوف يتم حساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على عدة معايير، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.